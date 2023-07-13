理想汽车回应“周销量被小鹏高管质疑”：数据来源于行业通用渠道，但不便对外透露

IT之家 7 月 13 日消息，据财经网汽车报道，针对“周销量被小鹏汽车高管质疑”一事，理想汽车作出回应。

理想汽车负责人称：“数据的获取合法合规。我们向社会公众公布的数据来源于汽车行业通用的数据渠道。基于我们与数据提供方的合同约定，不便对外透露，但我司关于数据来源，此前已向有关部门进行过说明。”

▲ @Rocky 刘毅林 微博截图

据IT之家此前报道，小鹏产品营销总经理黄泓霖近日在朋友圈发文质疑理想汽车周销量榜造假，小鹏自动驾驶产品高级总监刘毅林将相关截图发到微博，并表示“我们不需要每天、每周公布销量来炒作”。

▲ 图源 @Rocky 刘毅林

根据理想汽车公布的 2023 年第 28 周（7.3-7.9）销量榜，理想周销量达到 0.79 万台，排名中国市场新势力品牌销量第一，而小鹏汽车周销量为 0.12 万台，仅排名新势力品牌销量榜第八。

对此，黄泓霖表示：“以上关于小鹏信息都是假的，好饭不怕晚，感谢大家的关注！我们没必要虚张声势地晒战报秀肌肉，汽车是个长期主义赢，机会主义死的行业，我们还是踏实做好产品质量和供应，把高质量的产品交到用户手里。”

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