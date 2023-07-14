长安汽车：预计 2025 年新能源销量达到 120 万辆，深蓝推出 6 款产品

IT之家 7 月 14 日消息，长安汽车在投资者活动上表示将快速推进新能源板块发展，预计在 2025 年新能源销量达到 120 万辆，占比 40%；2030 年达到 240 万辆， 占比达到 60%。

产品方面，到 2025 年长安系中国品牌还将推出 27 款全新新能源产品。其中，深蓝汽车推出 S7 等 6 款产品，阿维塔推出 E12 等 4 款产品，智电 iDD 推出全新紧凑型轿车、SUV 等 5 款产品，长安启源序列推出 A07 等 5 款产品，凯程推出智慧物流、电动皮卡等 7 款产品。

2025 年前，长安汽车将打造新一代快充技术，开发新一代高集成、高性能、高安全电池，实现 CTV 集成 效率≥79%。IT之家从官方得知，长安汽车还将持续研发 CTP（电芯集成到包）、CTV（电芯集成 到整车）等集成工艺并实现量产，2025 年实现电池系统年产能约 70 万套。

此外，在智能制造方面，长安首个“5G 工厂” 已于 2022 年 12 月 动工，预计 2023 年年底投产。新工厂实现 5G 专网全域覆盖， 采用数字孪生技术，构建全场景虚拟仿真，基于统一的数字 底座，构建 152 个数字化运营场景。

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