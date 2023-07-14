富士发布 FUJIFILM GFX100、GFX100S、GFX50S II、GFX50R 四款相机全新固件升级

IT之家 7 月 14 日消息，富士昨日发布 FUJIFILM GFX100、GFX100S、GFX50S II、GFX50R 四款相机全新固件升级，有相应机型的小伙伴可以在此进行下载并手动安装，也可以使用富士的“FUJIFILM X App”或“FUJIFILM Camre Remote”应用进行自动更新。

IT之家同时汇总更新详情如下：

富士 GFX100 Ver.5.00 固件更新内容：

兼容“FUJIFILM X App”；

用户设置菜单增加“区域设定”菜单；

“重设所有”增加“初始化”菜单；

蓝牙设置名称更改为“蓝牙 / 智能手机设置”；

“连接设定”中的一般设置菜单功能分别变更至“蓝牙 / 智能手机设置”“保存数据设置”与“屏幕设置”菜单中；

功能 FN 设定增加了蓝牙配对注册功能菜单选项；

改善了长曝光和高感光度下的拍摄性能，例如拍摄夜晚的星空；

修复了使用 GF20-35MMF4 WR 镜头时，相机无法正常使用的两种情况：

GF20-35MMF4 WR 镜头处于广角端 拍摄对象和相机之间的距离：约 1 米至 2 米（3 英尺至 7 英尺）

▲ 图源 富士相机

富士 GFX100S Ver.2.02 固件更新内容：

改善了长曝光和高感光度下的拍摄性能，例如拍摄夜晚的星空；

修复了使用 GF20-35MMF4 WR 镜头时，相机无法正常使用的两种情况；

GF20-35MMF4 WR 镜头处于广角端 拍摄对象和相机之间的距离：约 1 米至 2 米（3 英尺至 7 英尺）

提升了相机稳定性。

▲ 图源 富士相机

富士 GFX50S II Ver.2.02 固件更新内容：

修复了使用 GF20-35MMF4 WR 镜头时，相机无法正常使用的两种情况；

GF20-35MMF4 WR 镜头处于广角端 拍摄对象和相机之间的距离：约 1 米至 2 米（3 英尺至 7 英尺）

修复了当拍摄照片或视频时相机无法操作的以下两种情况；

“图像显示”设置为“连续 / 1.5 秒 / 0.5 秒” 图像显示功能选择为关闭，ISO 感光度选择为 25600 以上

提升了相机稳定性。

▲ 图源 富士相机

富士 GFX50R Ver.3.00 固件更新内容：

兼容“FUJIFILM X App” ；

用户设置菜单增加“区域设定”菜单；

“重设所有”增加“初始化”菜单；

蓝牙设置名称更改为“蓝牙 / 智能手机设置”；

“连接设定”中的一般设置菜单功能分别变更至“蓝牙 / 智能手机设置”“保存数据设置”与“屏幕设置”菜单中；

功能（Fn）设定菜单中添加了“蓝牙配对注册”；

提升相机与智能手机 App（FUJIFILM Camera Remote）连接的稳定性。

▲ 图源 富士相机

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