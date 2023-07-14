支付宝发布网络诈骗提示和治理专项公告，近 8 万个账号被处理

IT之家 7 月 14 日消息，支付宝安全中心今日发布了《关于加强暑期电信网络诈骗行为提示和治理的专项公告》（以下称“公告”）。

IT之家从公告中获悉，截至今天，支付宝已对 30469 个涉嫌电信网络诈骗的账号进行了功能限制处理；对 35786 个涉嫌发布违法违规推广内容的账号进行了警告及功能限制处理。除此之外，支付宝还对 13264 个利用安装恶意插件脚本批量违规操作的账号进行限制登录处理。

支付宝列举了三类近期高发骗局：

一是假冒机票代理跨平台引流骗局： 骗子在各大内容平台发布虚假出售低价机票的广告，将受害者引流至社交平台进行转账交易，致受害者经济损失。

二是假冒“黄牛”售卖虚假演唱会门票骗局： 骗子以转让热门演唱会门票为诱饵，通过伪造票务平台截图，在网络平台发布虚假信息，来诱导受害者上钩购买。后又以受害者转账未备注或卡单等理由，让受害者进行二次转账，以此骗取更多钱财。

三是假冒驾校工作人员收取保证金骗局：骗子在社交平台发布“驾照包过”的虚假广告，后以各种借口引诱受害者转账骗取其“报名费”、“保证金”及“押金”等。

如果在支付宝上遇到以上情况，大家可以搜索“支付宝举报中心”，根据指引可进行多类型账号举报。如果群内有成员违规，可收集对方违规行为的证据并截图保存，点击该成员头像，点击个人页右上角 “…”，点击“投诉”进行反馈。

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