中科院软件所成功开发首个面向开源鸿蒙 OpenHarmony 的高性能日志系统 HiLog

IT之家 5 月 5 日消息，据中国科学院官网发布，中国科学院软件研究所智能软件研究中心团队在国产开源操作系统 OpenHarmony 的关键模块研发中取得进展，该研究针对 OpenHarmony 异构设备互联特性设计了日志系统模型规范，并开发了首个面向 OpenHarmony 的高性能日志系统 HiLog。相关研究成果以《OpenHarmony 高性能日志系统 HiLog 的设计与实现》为题，被《软件学报》录用。

在开源项目运营初期，OpenHarmony 操作系统有较多关键子系统尚未构建，其中包括关键的日志系统。日志系统对于操作系统开发和维护至关重要，记录系统中的所有活动，帮助开发者诊断和解决故障，保障系统的安全和稳定。此外，日志系统还可以帮助开发人员了解用户使用情况，改进系统功能和性能。

据中国科学院软件研究所介绍，“HiLog 已成为 OpenHarmony 的核心子系统，在其系统源码中存在超过 45 万行调用，业务覆盖 100% 的子系统。HiLog 目前已得到广泛部署，使用在 14 个行业发行版，32 款商用设备上。随着 HarmonyOS API-9 发布，全部的 HarmonyOS 设备将使用 HiLog 作为日志系统。届时，HiLog 将在超过 3.2 亿台设备上运行，完成日志的收集和管理工作，提供重要的日志数据。”

开源鸿蒙 OpenHarmony 是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的发展。

今年 4 月发布的 OpenHarmony 3.2 版本标准系统能力进一步完善（IT 之注：点此链接查看更多内容），支持采用 ArkTS 语言进行大型应用、原子化服务开发。ArkCompiler 的优化、Taskpool 机制提升应用运行性能；ArkUI 组件及动画能力增强，强化图形渲染能力和系统安全能力，丰富分布式业务开发；OpenHarmony 3.2 Release 版本提供 API Level 9 稳定接口。