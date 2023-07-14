电信设备需求回暖不及预期，诺基亚下调全年业绩展望

IT之家 7 月 14 日消息，由于消费者支出放缓影响了电信设备销售，诺基亚今日下调了全年业绩预期，将 2023 年销售额由 246-262 亿欧元（IT之家备注：当前约 1970.46 - 2098.62 亿元人民币）下调至 232-246 亿欧元（当前约 1858.32 - 1970.46 亿元人民币），同时将营业利润率预期从之前的 11.5%-14% 下调至 11.5%-13%。

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诺基亚表示，下调业绩预期的主要原因是运营商客户支出放缓，尤其是北美地区，不过印度的增长抵消了一部分影响。诺基亚公布的二季度初步统计销售额为 57 亿欧元（当前约 456.57 亿元人民币），而分析师平均估计的销售额为 60 亿欧元（当前约 480.6 亿元人民币）。

与此同时，爱立信也在近日公布二季度调整后的营业利润，不含重组费用的利润为 28 亿瑞典克朗（当前约 19.56 亿元人民币），比去年同期的 74 亿瑞典克朗（当前约 51.71 亿元人民币）下降了 62%，但仍略高于市场预期。

爱立信总裁兼 CEO 博尔杰・埃克霍尔姆（Börje Ekholm）表示：“尽管市场环境充满挑战，但我们凭借强大的地位，实现了稳定的季度业绩，达到了预期。”

埃克霍尔姆指出，5G 需求不断增长，预计市场将在 2023 年末经历“逐步复苏”，并在 2024 年有所改善。

OP Markets 分析师 kimmo Stenval 向路透社表示：“这些公司原以为需求将在下半年回升，尤其是在北美市场。但现在看来已经愈发明显的是，需求回暖将推迟到 2024 年。”

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