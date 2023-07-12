荣耀 MagicPad 平板由京东方整机独供

IT之家 7 月 12 日消息，荣耀今晚发布 MagicPad 13 平板电脑，采用 13 英寸 2.8K 护眼屏，预售价 2899 元起。

据京东方的最新消息，这款由 BOE（京东方）独供的整机产品是继荣耀 8、荣耀 V8 Pro 后第三款成功量产的平板电脑，也是首款荣耀 Magic 旗舰系列平板。京东方称，荣耀 MagicPad 代表着迄今为止 BOE（京东方）在高端平板电脑整机工艺的最高水准，展现了 BOE（京东方）从自主设计、自主研发及智能制造的全流程 ODM 解决方案。

京东方表示，此次，BOE（京东方）同样为荣耀 MagicPad 提供了以显示器件为核心，集成板卡、系统、软件等一体化的 ODM 解决方案。在显示屏幕方面，采用了 BOE（京东方）性能更加出色并且稳定性更高的 13 寸 LTPS 屏幕，实现了高达 2.8K 超高分辨率以及 144Hz 自适应高刷新率，屏占比高达 90%。

在工业设计方面，BOE（京东方）首创了 38*13*2.2 超薄，超低 F0 扬声器内核开发设计，使其可以适配 6.49mm 极致轻薄的机身设计，与此同时它更是一台首发裸耳 3D 空间音频平板，采用专业音箱级八扬声器，实现发烧级超重低音。

在摄像头方面，这款平板采用行业内平板首款 9M 4.45mm 超窄摄像头，阶梯式结构设计进一步减低屏幕黑边和 IR 片贴附在镜头座内一体化，从镜头设计端做到最优化，减少摄像头生产中额外定制 IR holder 和附贴的工序，为生产带来更优异的效率。

据IT之家稍早前报道，MagicPad 13 搭载高通骁龙 888 芯片，提供 8GB+256GB、12GB+256GB、16GB+512GB 三种存储组合。

各版本售价如下：

8GB+256GB：2999 元（预售优惠价 2899 元）

12GB+256GB：3299 元

16GB+512GB：3699 元

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