长春市 7 月 15 日-8 月 15 日发放共 3000 万元汽车消费券，不限户籍

IT之家 7 月 14 日消息，长春市商务局今日宣布，为进一步稳定和扩大汽车消费，因地制宜打造系列汽车展销活动，长春市将投入资金 3000 万元，于第 20 届长春国际汽车博览会开幕首日启动“消费券”形式的促进汽车消费活动。

本次补贴有效期为 7 月 15 日-8 月 15 日，补贴对象为个人消费者且不限户籍，消费券以“云闪付 APP”红包的形式发放，按购车发票金额分为三档。消费者需在参与活动的汽车销售企业处，购买 5 万元及以上乘用车、微型或轻型货车（含新能源车），方可使用消费券。

IT之家附官方发布的活动详细内容及领券攻略如下：

一、活动时间

2023 年 7 月 15 日-8 月 15 日。按符合活动要求的佐证材料上传成功的先后顺序，先到先得，发完即止。

二、补贴对象

活动补贴对象为个人消费者（户籍不限）。

三、补贴条件

1.消费者在参与活动的汽车销售企业，购买 5 万元及以上乘用车、微型或轻型货车（含新能源车），不包括营运车辆和二手车。

2.购买车辆发票日期需在 2023 年 7 月 15 日（含）-8 月 15 日（含），期间如资金额度已满，不再接受上传资料。

3.落籍地域不限制。

4.按照本公告要求上传机动车销售统一发票、购车人身份证、机动车登记证书，符合条件并通过审核后可获得消费券。

四、消费券标准

消费券以“云闪付 APP”红包的形式发放，按购车发票金额分为三档，具体标准如下：

五、申领方式

1.消费者申报

（1）消费者在手机等电子设备上下载“云闪付 APP”并使用购车者本人手机号码、身份信息完成注册。

（2）进入“云闪付 APP”首页，搜索小程序“吉林省汽车补贴”。

（3）选择“2023 年长春市汽博会促消费活动”，进入后点击“授权登录”，同意授权申请。

（4）按照提示准确、清晰上传以下材料：

①机动车销售统一发票（发票销售方名称需与附件 2 的企业名称一致）。

②购车人身份证（人像面、国徽面）。

③机动车登记证书（绿本的第一页和第二页）。

2.审核时间

审核发放时间不超过 30 个工作日。审核通过后将消费券发放至消费者本人“云闪付 APP” - “我的” - “奖励” - “我的红包”- “专享红包”。

3.消费券领取

①在审核通过后，“云闪付 APP”会显示“复审通过”，消费券按批次发放至消费者本人“云闪付 APP”红包内并有短信通知。

②消费者收到消费券到账短信通知后，可查询本人“云闪付 APP”-“我的” - “奖励” - “我的红包”- “专享红包”。

六、温馨提示

1.每位消费者活动期间只可申报其名下一辆汽车的消费券补贴，持外地身份证也可申报。

2.如因上传图片不清晰、资料上传不全等原因，云闪付平台提示退回“待修改”，申请人可在 2023 年 8 月 30 日之前补充材料再次提交，逾期视为放弃资格。

3.如因个人材料原因导致审核未通过且遇名额使用完毕的情况，相应名额将不予保留。

4.请广大消费者配合商家共同维护好现场秩序。

5.请商家和消费者遵守活动规则，如有作弊违规行为，取消其参与活动资格。

6.同一设备、同一注册手机号、同一身份证号或者同一 App 账号等任一条件，均视为同一用户，用户需使用本人的电子设备、APP 账号亲自申报。