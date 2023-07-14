Framework Laptop 16 模块化笔记本预热：搭载 85Wh 电池，容易更换

IT之家 7 月 14 日消息，模块化笔记本厂商 Framework 将在今年晚些时候推出 16 英寸的 Laptop 16 大屏型号，显卡、存储、屏幕、键盘等部件均可由用户个人自行更换。Framework 每隔一段时间就会分享新机的进展，今天官方公布了这款笔记本的电池和扬声器信息。

Framework 表示与 ATL 合作定制设计了电池，该电池组采用 4S1P 架构，有四个锂离子电池，电池容量达到 85Wh。此外，官方还改进了电池连接器，采用了集成刀片式连接器，使电池更换变得更加容易。寿命方面，官方称这款电池 1,000 次循环后还有 80% 的容量。

扬声器方面，Framework 称 Laptop 16 中的音频系统在响度和保真度方面实现了巨大飞跃，包括一对 1W 高音扬声器和一对 2W 低音扬声器。主板上的音频电路采用了瑞昱的 ALC295 和 ALC1318 两颗芯片，这两款芯片都可在 Windows 和 Linux 中提供可靠的支持。

据IT之家此前报道，这款笔记本采用了京东方半定制的屏幕，具有 2560x1600 分辨率、100% DCI-P3 色域、高达 165Hz 的可变刷新率、1500:1 对比度和 500 尼特亮度。该显示模块也可以自行更换。

此外，官方称 Framework Laptop 16 极其坚固耐用，外壳采用镁合金和机加工铝部件，标准厚度不到 18 毫米，独显版厚度也将低于 21 毫米。这款笔记本外壳由两个核心机械部件组成：镁合金底盖和 CNC 铝制顶盖。这两个部件都是 Framework 与先进的外壳制造商之一 Catcher Technology 合作生产的。

官方表示，Framework Laptop 16 今夏发布，之后开启预订。

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