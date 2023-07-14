联想小新 Pro 2023 旗舰锐龙版笔记本 7 月 29 日发布，搭载 R7 7840HS

IT之家 7 月 14 日消息，联想今日宣布，小新 Pro 2023 旗舰锐龙版笔记本 7 月 29 日发布，搭载大核大显的 R7 7840HS。

除了这款笔记本外，联想还将在 7 月 29 日发布小新 Pad Pro 12.7 大屏学生平板、小新学习平板 12.7 英寸、小新 365 智能投影和小新 105W 三口氮化镓适配器。

据IT之家此前报道，早在 5 月份的一次 AMD 直播活动上，联想就介绍了即将推出的小新 Pro 14 2023 旗舰锐龙版笔记本。

据联想介绍，小新 Pro 14 2023 旗舰锐龙版笔记本将搭载 R7 7840HS 处理器，60W 性能释放，标配 32GB + 1TB SSD ，内存频率为 LPDDR5-6400。屏幕为 14 英寸 16:10 2.8K 120Hz，电池容量为 75Wh，接口包括 USB4 和全功能 USB-C。这款笔记本重 1.46kg，厚度为 15.99mm。

IT之家在联想方面获悉， 7 月 29 日发布的联想小新 Pro 2023 旗舰锐龙版笔记本将包括 14 和 16 英寸两款。

R7 7840HS 处理器参数如下：

8 核 16 线程，最高 5.1GHz；12CU 核显，最高 2.7GHz

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