台积电美国工厂回应：2021 年动工以来无人因公死亡、不影响本土招聘事宜

IT之家 7 月 15 日消息，位于美国亚利桑那州的台积电半导体工厂在推进过程中，被媒体曝出存在诸多安全隐患，以及威胁美国员工就业等诸多问题，台积电官方发布声明，回应称没有人员死亡。

台积电向媒体 Fronteras 发布声明，IT之家翻译如下：

台积电还根据州和国家数据对安全记录进行内部审计。在亚利桑那州，我们的伤害事故率明显低于州和国家基准。

凤凰城（Phoenix）工厂自 2021 年破土动工以来，因公死亡人数为零。我们也会定期接受亚利桑那州安全与健康部（ADOSH）等组织的已知安全标准审核。

在就业方面，台积电表示现有中国台湾地区的员工是必须的，但这种情况只是临时的，不会影响美国人的就业和招聘事宜。

我们经营高度复杂的芯片制造设施系统和独特的专业知识是特定的台积电亚利桑那州建设活动所必需的。

我们将为亚利桑那州带来具有丰富经验的专业人才。这些工人将暂时在这里支持这个项目的快速增长，并帮助我们建立美国最先进的半导体制造技术。

这些临时任务不会影响目前 12000 名全职工人，也不会影响我们的美国的招聘计划。