哪吒 GT 车型首次 OTA 升级：提供充电提醒，新增 3 种地域特色音色

IT之家 7 月 15 日消息，哪吒 GT 今日推送首次 OTA 升级，通过用户反馈优化 7 项，总计新增及优化 54 项。

IT之家附部分升级功能：

多种场景智能充电指引：根据电桩情况、车辆续航与导航距离，多种场景为用户提供充电提醒，根据剩余电量及目的地规划，智能提醒用户进行充电规划。例如通勤场景下，电量不足以第二天上班时，系统将提醒在私人充电桩充电，或智能搜索推送附近充电桩并一键导航，提前规划充电安排。

语音音色自由切换：在原来 9 款音色基础上，新增港普女声、广西普通话、上海话 3 种地域特色音色。

智能语音导航：GAMER 发起导航指令时，手动选择位置，即可设置为家或公司。直接呼唤哪吒“我想回家 / 公司”，快速规划路线，开启导航时系统将根据偏好，默认推荐第一条路线。

精准智能语音识别：下达语音指令，即可实现精准操控。

ACC 全速域自适应巡航：无论高速还是城市公路，激活智能驾驶辅助系统，系统能够根据设置跟车距离自动调整车距，当前车停止时可跟停，并在 180s 内自动跟随起步。前方无车时，按照设定的巡航速度进行巡航。

车机屏幕：长按底部应用栏图标，即可进入编辑模式。多维立体 icon 焕新，从写实到通透，模拟真实世界的光彩与材质。增加快捷车控卡片，高频车控置于首页，0 级触达。