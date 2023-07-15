深度操作系统 deepin v23 Beta 正式适配 WSL

IT之家 7 月 15 日消息，深度操作系统 deepin v23 Beta 宣布正式适配了 WSL。

IT之家注：WSL 是 Windows Subsystem for Linux 的缩写，是一种可以让用户在 Windows 上运行 Linux 的技术。

WSLg 包含了一个 Wayland 服务器、一个 RDP 客户端和一个 PulseAudio 服务器，用以支持图形、音频和输入设备。WSLg 让用户可以在 WSL2 里运行 Linux GUI 应用程序，并无缝地集成到 Windows 桌面。

深度终端

deepin 选择了基于 WSL2 的适配方案，由于 WSL2 有 WSLg 扩展，可以提高性能，增强系统调用兼容性；采用 debootstrap 工具制作根文件系统，可以快速生成基本的 Debian 系统，用户可以自行安装 deepin 的自研应用。

因为 WSLg 用的是 Weston 而不是 deepin 的 KWin 作为窗口管理器，所以使用 deepin 图形应用时，可能会遇到一些和原生 Linux 桌面环境不一样的问题，如：

安装平台插件后的设置选项位置异常

冗余标题栏和边框

应用显示异常

目前 deepin WSL 还处于测试阶段，可能存在一些性能、兼容性、稳定性等方面的问题或不足。

深度画板

深度相册

deepin WSL 安装教程：

将下载的 deepin.zip进行解压缩，在解压的文件夹打开终端。运行命令：./deepin.exe install deepin-rootfs.tar 等待安装完成。安装完成会出现一个 ext4 的文件。

通过指令“wsl -l”查看已经安装的 WSL

运行 WSL“./deepin.exe”或“wsl -d deepin”，设置默认 WSL 的指令为 wsl -s deepin，设置后可以直接输入 WSL 进入。

在完成 deepin WSL 应用安装后，再启动一次，Windows 菜单栏下会显示注册安装的 deepin 应用。

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