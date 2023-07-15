深度操作系统 deepin v23 Beta 正式适配 WSL

IT之家 7 月 15 日消息，深度操作系统 deepin v23 Beta 宣布正式适配了 WSL。
IT之家注：WSL 是 Windows Subsystem for Linux 的缩写，是一种可以让用户在 Windows 上运行 Linux 的技术。
WSLg 包含了一个 Wayland 服务器、一个 RDP 客户端和一个 PulseAudio 服务器，用以支持图形、音频和输入设备。WSLg 让用户可以在 WSL2 里运行 Linux GUI 应用程序，并无缝地集成到 Windows 桌面。
deepin 选择了基于 WSL2 的适配方案，由于 WSL2 有 WSLg 扩展，可以提高性能，增强系统调用兼容性；采用 debootstrap 工具制作根文件系统，可以快速生成基本的 Debian 系统，用户可以自行安装 deepin 的自研应用。
因为 WSLg 用的是 Weston 而不是 deepin 的 KWin 作为窗口管理器，所以使用 deepin 图形应用时，可能会遇到一些和原生 Linux 桌面环境不一样的问题，如：
安装平台插件后的设置选项位置异常
冗余标题栏和边框
应用显示异常
目前 deepin WSL 还处于测试阶段，可能存在一些性能、兼容性、稳定性等方面的问题或不足。
deepin WSL 安装教程：
将下载的 deepin.zip进行解压缩，在解压的文件夹打开终端。运行命令：./deepin.exe install deepin-rootfs.tar 等待安装完成。安装完成会出现一个 ext4 的文件。
通过指令“wsl -l”查看已经安装的 WSL
运行 WSL“./deepin.exe”或“wsl -d deepin”，设置默认 WSL 的指令为 wsl -s deepin，设置后可以直接输入 WSL 进入。
在完成 deepin WSL 应用安装后，再启动一次，Windows 菜单栏下会显示注册安装的 deepin 应用。
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