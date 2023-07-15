腾讯 QQ Windows 9.9.1 版本更新：增加腾讯文档入口，支持自定义消息存储路径

IT之家 7 月 15 日消息，全新体验版 Windows QQ 推送 9.9.1 版本更新，支持自定义消息存储路径、优化消息气泡选中表现、增加腾讯文档入口等，还修复了若干 Bug，点此下载（64 位）。

IT之家附更新内容：

支持自定义消息存储路径

优化消息气泡选中表现

快捷键支持使用更多字符

截图支持记忆上次选项

增加腾讯文档入口

点击好友资料卡查看好友空间

禁言群支持转发消息

优化了启动速度和性能

修复了一些卡顿闪退问题

修复了若干大家反馈的 bug

体验版 Windows QQ 基于 NT 架构打造了全新的交互界面，UI 设计三端保持一致；消息界面采用了三栏式设计，整体风格更加清爽简约，方便用户查看所需信息；资料设置及资料卡也变得更简洁干净。

QQ 团队建立了多个用户体验群，持续关注用户反馈和体验，小步快跑迭代优化了包括群应用、全局搜索、表情分类收藏等能力。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。