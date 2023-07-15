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腾讯 QQ Windows 9.9.1 版本更新：增加腾讯文档入口，支持自定义消息存储路径

2023/7/15 11:55:37 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：
感谢IT之家网友 莫失莫忘v软媒用户1185071叡哥有鲫雪狐okyan123 的线索投递！

IT之家 7 月 15 日消息，全新体验版 Windows QQ 推送 9.9.1 版本更新，支持自定义消息存储路径、优化消息气泡选中表现、增加腾讯文档入口等，还修复了若干 Bug，点此下载（64 位）

IT之家附更新内容：

  • 支持自定义消息存储路径

  • 优化消息气泡选中表现

  • 快捷键支持使用更多字符

  • 截图支持记忆上次选项

  • 增加腾讯文档入口

  • 点击好友资料卡查看好友空间

  • 禁言群支持转发消息

  • 优化了启动速度和性能

  • 修复了一些卡顿闪退问题

  • 修复了若干大家反馈的 bug

体验版 Windows QQ 基于 NT 架构打造了全新的交互界面，UI 设计三端保持一致；消息界面采用了三栏式设计，整体风格更加清爽简约，方便用户查看所需信息；资料设置及资料卡也变得更简洁干净。

QQ 团队建立了多个用户体验群，持续关注用户反馈和体验，小步快跑迭代优化了包括群应用、全局搜索、表情分类收藏等能力。

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关键词：腾讯QQ

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