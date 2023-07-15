福特：不排除使用大众 MEB 平台推出纯电嘉年华汽车可能

IT之家 7 月 15 日消息，福特汽车欧洲乘用车负责人 Martin Sander 近日在接受 Automotive News Europe 采访时，表示嘉华年（Fiesta）车型不排除使用大众 MEB 平台的可能。

当被问及其是否会使用大众 MEB Entry 平台开发时，Sander 称：“目前我们还没有做出决定，但我不想排除这种可能性。”他还表示福特和大众已展开了富有建设性的、积极的合作，双方共同探索和推进电动汽车发展，双方的合作已提升到新的水平。

IT之家注：嘉华年曾是福特在欧洲市场最畅销的车型，年销量在 45.9 万辆左右。福特于今年 7 月 7 日停止生产嘉年华车型，公司在欧洲将转型成为纯电动品牌。

福特此前负责生产嘉年华车型、位于德国科隆（Cologne）的工厂已经完成了 20 亿美元的改造，未来将使用大众集团的 MEB 架构生产电动汽车。

福特首款基于该平台的汽车是一款名为探险者（Explorer）的紧凑型 SUV，将于明年初到达欧洲经销商处。

基于 MEB 平台的探险者的起售价将在 4.5 万美元以下。另一款基于大众平台的车型也将于明年上市，福特称它将是一款运动跨界车型。

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