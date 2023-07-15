科技昨夜今晨 0715：小米汽车电池规格曝光、比亚迪方程豹 LOGO 公布、2023 ChinaJoy 全面开票

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 15 日，星期六，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、世卫组织：阿斯巴甜可能致癌，每日允许摄入每公斤体重 40 毫克

7 月 14 日，国际癌症研究机构（IARC）、世界卫生组织（WHO）、粮食及农业组织食品添加剂联合专家委员会（JECFA）公布了无糖甜味剂阿斯巴甜对健康影响的评估结果。

国际癌症研究机构援引对人类致癌性的“有限证据”，将阿斯巴甜归为可能对人类致癌之列（国际癌症研究机构第 2B 组），联合专家委员会重申其每日允许摄入量为每公斤体重 40 毫克。>> 查看详情

2、小米汽车电池规格曝光

有汽车博主近日发布博文，声称获取到小米汽车电池的详细参数。该电池标签上印有小米 LOGO，具体参数如下：

型号：A1310C

制造商代码：f47832

锂离子电池

电压 726.7V

电池容量：139.0Ah、101.0kWh

重量：642.0kg

从上述参数可知，小米汽车搭载的动力电池有望支持 800V 高压快充，容量达到 101 千瓦时。>> 查看详情

3、比亚迪“个性化”子品牌方程豹汽车 LOGO 公布

7 月 14 日，比亚迪旗下主打“个性化”的全新子品牌 —— 方程豹汽车正式发布品牌 LOGO。此外据官方介绍，方程豹将具有“强悍 —— 冲击力”“野性 —— 原始力”“稳健 —— 安全力”“迅猛 —— 反应力”“个性 —— 吸引力”“美学 —— 时尚力”六大“豹力之源”。>> 查看详情

4、网易《永劫无间》正式转为免费游戏，上线索尼 PS5 平台

网易旗下买断制武侠冒险类游戏《永劫无间》7 月 14 日转为免费游戏，并登陆索尼 PS5 平台。>> 查看详情

5、消息称小米新款折叠屏手机下月登场

据数码博主 7 月 14 日爆料，小米新款折叠屏将于下月登场，主打“轻薄旗舰”。网友在评论区询问小米 MIX Fold 3 的影像配置，该博主回复 “徕卡全焦段四摄”，间接透露了文中所提机型正是小米 MIX Fold 3。>> 查看详情

6、2023 ChinaJoy 正式全面开票

2023 年第二十届 ChinaJoy 将于 7 月 28 日至 7 月 31 日在上海新国际博览中心举办，门票已于 7 月 14 日中午 12 点正式全面开售。>> 查看详情

7、11990 元特斯拉 Cyberquad 玩具车售罄

特斯拉中国官网上架了 Cyberquad 玩具车，7 月 14 日 10 点正式开售，开售之初由于人数太多，官网一度出现卡顿现象，很多用户无法加入购物车。截至发稿前，Cyberquad 玩具车已显示缺货，无法购买。>> 查看详情

8、京东无线宝一代设备大规模故障

京东无线宝官方发布公告，表示第三方服务商员工恶意破坏一代无线宝云平台及路由 ROM 上的应用，导致一代设备出现大规模故障，如 App 失联、智能加速服务异常等。无线宝团队已组织技术人员进行修复，具体恢复正常的时间仍未确定。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们下周见。

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