消息称 AMD 八月发布 16GB RX 7800 和 12GB RX 7700 显卡

IT之家 7 月 15 日消息，根据 YouTube 频道 Moore’s Law Is Dead 分享的最新一期视频，称 AMD 计划于今年 8 月推出基于 Navi 32 的 Radeon RX 7800 和 RX 7700 显卡。

IT之家根据视频内容，汇总如下：

Radeon RX 7800

报告称 Radeon RX 7800 显卡配有 60 个计算单元（CU），使用顶级的 Navi32 配置，将会装备 16GB 19.5Gbps 显存，在 256-bit 显存位宽下可以实现 624 GB/s 的有效带宽。

RX 7800 显卡在上市之后，将会替代基于 RDNA2 的 RX 6800 显卡，额定 TBP 功率为 260W，比前代高了不少。

Radeon RX 7700 显卡

消息称 Radeon RX 7700 显卡将配备缩水版 Navi 32 芯片，量产型号配有 48 或者 54 个 CU。

Radeon RX 7700 显卡会配备 12GB 的 GDDR6 显存，在 192-bit 显存位宽下可以实现 468 GB/s 的有效带宽。

Radeon RX 7700 显存比非 XT 型号的 Radeon RX 6700 多出 2GB。

Moore’s Law Is Dead 表示 AMD 计划在今年 8 月召开的 Gamescom 期间，推出了上述两款基于 Navi32 的 GPU，并预估在 9 月初或者 9 月中旬发售。

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