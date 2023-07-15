特斯拉得州超级工厂下线首辆 Cybertruck 量产车

IT之家 7 月 15 日消息，特斯拉官方推特账号发布推文，宣布首辆 Cybertruck 量产皮卡已经在美国得州超级工厂下线。特斯拉官方还晒出了图片，展示了诸多得州超级工厂员工围绕着首辆 Cybertruck 的画面。

特斯拉此前曾表示，将于今年第 3 季度向首批用户交付，这表明得州超级工厂已准备好开足马力量产 Cybertruck。

Cybertruck 初期提供单、双和三电机版本配置，此外还有消息称特斯拉后续会提供四电机版本，目前尚不清楚特斯拉会先交付哪款车型配置。

三电机 AWD 版本设计续航里程为 500 英里（804 公里）以上，百公里加速只需要 2.9 秒。

目前尚不清楚特斯拉是否会调整售价。特斯拉在 2019 年发布 Cybertruck 时，起售价为 39900 美元（IT之家备注：当前约 28.5 万元人民币），不过近年来受到通胀影响，特斯拉可能会调整售价。

IT之家在此附上特斯拉得州超级工厂官方介绍如下：

得州超级工厂位于科罗拉多河沿岸，占地 2,500 英亩，厂房面积超过 1000 万平方英尺，是 Model Y 美国制造中心和未来的 Cybertruck 基地。

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