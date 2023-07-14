特斯拉开始在韩国销售中国产 Model Y 汽车，售价约 5699 万韩元

IT之家 7 月 14 日消息，据彭博社报道，特斯拉公司现已在韩国销售上海工厂生产的 Model Y 汽车，并大幅降价以获得更多补贴。

IT之家从特斯拉韩国官网查询得知，Model Y 车型后轮驱动版售价为 5699 万韩元（当前约 32.2 万元人民币），预计交付时间为 2023 年 8 月至 9 月（视情况而定）。Model Y 双电机全轮驱动长续航版和高性能版目前暂未在特斯拉韩国官网开售，预计上市时间为 2024 年。

据报道，在政府补贴的情况下，Model Y 后轮驱动版在首尔的售价降至 3.7 万美元（当前约 26.5 万元人民币）左右，在一些为电动汽车提供额外奖励的城市，价格低至 3 万美元（当前约 21.5 万元人民币）。

值得一提的是，特斯拉 Model Y 后轮驱动版在韩销售车型的配置与国内车型相同，只不过续航标准有所区别。

特斯拉韩国官网显示，Model Y 后轮驱动版续航里程为 350 公里，实际行驶里程“可能因外部因素而异，例如速度、天气条件和海拔变化”。而国内车型参照的是 CLTC 综合工况，Model Y 后轮驱动版在此标准下的续航里程为 545 公里。

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