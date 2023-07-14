二季度交付创纪录，消息称特斯拉上海工厂员工奖金显著增长

IT之家 7 月 14 日消息，据路透社报道，特斯拉上海工厂的几名员工表示，他们最新一季度的绩效奖金大幅增加。

▲ 图源 Pixabay

三名员工向记者表示，他们二季度收到的奖金是月基本工资的 1.5 倍。工人们表示，这高于大多数员工过去根据平均绩效获得的季度奖金（月基本工资的 1.2 倍）。

员工们还表示，他们的几位同事也获得了类似数额的奖金增长，但无法确定具体有多少人获得了奖金增长。目前该工厂生产 Model 3 和 Model Y，拥有约 20000 名工人。

一名员工表示，他这个月的绩效奖金比第一季度翻了一番，当时奖金被削减到月薪的 0.785 倍。

员工们表示，他们没有被告知奖金增加的原因，以及这是否与之前的投诉有关。今年 4 月，几名特斯拉上海工厂员工在社交媒体上抱怨奖金削减，并直接向公司创始人马斯克提出申诉，马斯克当时表示将对此进行调查。

IT之家此前报道，特斯拉第二季度交付了 24.7 万辆中国制造的电动汽车，这是特斯拉上海工厂开业以来的最高水平。马斯克今年五月曾在深夜参观上海工厂，他在讲话中感谢员工们为克服困难和挑战所做的“令人惊叹的工作”。

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