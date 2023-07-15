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英特尔蝰蛇峡谷迷你主机降至 7149 元：i7 + A770M 16G 准系统配置

2023/7/15 17:53:23 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 15 日消息，英特尔在 2022 年 10 月份推出了蝰蛇峡谷迷你主机，i7-12700H + A770M 16G 显卡准系统配置，首发价 9999 元。自推出以来，这款迷你主机一直缓慢降价，最新价格已经降至 7149 元。闲鱼二手平台价格更是降至 6699 元。

据介绍，NUC 12 Enthusiast 套件将英特尔 Arc 显卡与第 12 代英特尔酷睿 i7-12700H 移动处理器与英特尔的性能混合架构相结合，以超紧凑的 2.5 升尺寸提供用户所需的所有性能和创新功能。NUC 12 Enthusiast 还首次将 Intel Deep Link 引入桌面，使 CPU 和 GPU 能够无缝协同工作，从而提高各种工作负载的性能。

配置方面，i7-12700H 处理器为 6 大核 + 8 小核，睿频 4.7GHz。英特尔 Arc A770M GPU 拥有 16 GB GDDR6 显存，通过针对游戏和最新视觉技术优化的新微架构提升游戏性能，包括 AI 增强升级、实时光线追踪和对 DirectX 12 Ultimate 的全面支持。

不久前，英特尔已经宣布不再投资生产 NUC 系列迷你主机，之后可能再无各种“峡谷”了。

IT之家附蝰蛇峡谷配置一览：

  • 支持 64 GB 双通道 DDR4 内存

  • 三个 M.2 PCIe 插槽，包括两个 Gen4 NVMe 插槽

  • 两个 Thunderbolt 4 端口和六个 USB 3.2 Gen2 端口（Type-A）

  • 支持 Intel i225-LM 2.5 Gbps 以太网、Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690i 无线网和蓝牙 5.2

  • HDMI 2.1 TMDS 兼容端口（最高 4K60）

  • 两个 DisplayPort 2.0（1.4 认证）端口

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关键词：英特尔NUC蝰蛇峡谷

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