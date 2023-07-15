英特尔蝰蛇峡谷迷你主机降至 7149 元：i7 + A770M 16G 准系统配置

IT之家 7 月 15 日消息，英特尔在 2022 年 10 月份推出了蝰蛇峡谷迷你主机，i7-12700H + A770M 16G 显卡准系统配置，首发价 9999 元。自推出以来，这款迷你主机一直缓慢降价，最新价格已经降至 7149 元。闲鱼二手平台价格更是降至 6699 元。

据介绍，NUC 12 Enthusiast 套件将英特尔 Arc 显卡与第 12 代英特尔酷睿 i7-12700H 移动处理器与英特尔的性能混合架构相结合，以超紧凑的 2.5 升尺寸提供用户所需的所有性能和创新功能。NUC 12 Enthusiast 还首次将 Intel Deep Link 引入桌面，使 CPU 和 GPU 能够无缝协同工作，从而提高各种工作负载的性能。

配置方面，i7-12700H 处理器为 6 大核 + 8 小核，睿频 4.7GHz。英特尔 Arc A770M GPU 拥有 16 GB GDDR6 显存，通过针对游戏和最新视觉技术优化的新微架构提升游戏性能，包括 AI 增强升级、实时光线追踪和对 DirectX 12 Ultimate 的全面支持。

不久前，英特尔已经宣布不再投资生产 NUC 系列迷你主机，之后可能再无各种“峡谷”了。

IT之家附蝰蛇峡谷配置一览：

支持 64 GB 双通道 DDR4 内存

三个 M.2 PCIe 插槽，包括两个 Gen4 NVMe 插槽

两个 Thunderbolt 4 端口和六个 USB 3.2 Gen2 端口（Type-A）

支持 Intel i225-LM 2.5 Gbps 以太网、Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690i 无线网和蓝牙 5.2

HDMI 2.1 TMDS 兼容端口（最高 4K60）

两个 DisplayPort 2.0（1.4 认证）端口

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