33.9 万元起：高合推出 HiPhi Y 纯电 SUV，续航 560km 起

IT之家 7 月 15 日消息，高合在今晚的发布会上正式推出了新款 HiPhi Y 纯电 SUV，这款车型是高合品牌推出的第三款车型，定位纯电中型 SUV，IT之家汇总价格信息：

旗舰版：44.9 万元

长续航版：39.9 万元

精英版：36.9 万元

先锋版：33.9 万元

外观方面，高合 HiPhi Y 纯电 SUV 长宽高分别为 4938/1958/1658 毫米，轴距 2950 毫米，号称豪华大五座空间。相比于 HiPhi X 和 HiPhi Z 两款车型，HiPhi Y 的外观显得更加偏向传统汽车，不再像以往车型那样体现特别激进的“未来感”，不过依然采用了家族式的展翼门，自称“移动衣帽间”。

配置方面，新车自带 8 个气囊，31 个传感器，1 个雷达，同样配备了按钮形态的电动车门，并支持踩刹车关门功能；车内配备“5 块屏幕”，包含中控屏、仪表、副驾屏、HUD 抬头显示和流媒体后视镜。

其中，17 英寸 OLED 中控屏依然配备“无级定位机械臂”，搭载高通 8155 处理器，支持 25° 俯仰角度可调，并可通过语音指令“HiPhi GO，离我远点 / 近点”调整屏幕观赏角度，可联动座椅；15 英寸副驾屏搭载高通 8250 处理器，安兔兔跑分 75.6 万分，支持蓝牙手柄；车顶中央全系标配 HiPhi Port 扩展坞，自带充电接口，可连接 iPad。

此外，该车中央扶手位置配备了一个 6.4L 冷暖冰箱，温控区间为 -6℃ 到 50℃，支持手机遥控。车辆后排还可选配双折叠桌板、5 个 60W 充电口和 50W 无线充电器以及车载 Wi-Fi，整车配备了一套 25 扬声器、总功率 2820W 的英国之宝音响，支持 7.1.4 音响系统，可选配 25 个扬声器。

动力方面，该款新车有 76.6kWh、115kWh 两种电池包可选，560km、765km、810km 三种续航里程可选。单电机版车型最大功率为 247kW，最大扭矩 410N・m。双电机版前电机最大功率为 124kW，后电机为 247kW，最大扭矩 620N・m。

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