三星 98 英寸新品巨幕电视 Q80Z 正式上市，售价 39999 元

IT之家 7 月 15 日消息，据三星官方消息，三星 98 英寸新品巨幕电视 Q80Z 今日正式上市，售价 39999 元。

IT之家整理三星 Q80Z 电视介绍如下：

三星 98 英寸 Q80Z 采用了全阵列直入式背光，通过把光源均匀地分布在屏幕上，形成阵列式的排列，实现精准控光，呈现不同场景的明暗变化，使画面呈现真正接近于人眼观看的效果，电视屏幕再大依旧能够保障画质清晰。结合神经元量子点处理器带来的 AI 影像增强技术，在提供清晰 4K 画质的基础上更针对 98 英寸超大尺寸进行了优化，通过对大数据的分析学习，自动填补画面中的细节，轮廓及色彩等，在保持细节不变的情况下，选择性地减少噪点。

音效上，三星 Q80Z 支持杜比全景声和 Q 交响乐技术。其中 Q 交响乐技术通过对屏幕内容的分析，可以实现电视与三星条形音响协同发声的完美合作，进一步增强 3D 音效传达。

三星 98 英寸 Q80Z 还拥有超感全视屏的纤薄外形。全机一体成型淡化屏幕边界，机身最薄处仅约 1.8cm，极简线缆与无螺钉的机身表面近乎隐形。此外，该机配备了游戏工具栏 3.0，方便用户及时关注游戏进程并快速切换工具，调整最适合自己的画面模式。

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