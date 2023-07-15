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美版三星 Galaxy S23 FE 手机现身跑分库，搭载高通骁龙 8 Gen 1 处理器

2023/7/15 9:53:47 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 15 日消息，美版三星 Galaxy S23 FE 手机近日现身 GeekBench 跑分库，型号为 SM-S711 U1，最大的亮点在于采用高通骁龙 8 Gen 1 处理器，表明该机仍会提供骁龙和 Exynos 2200 两种处理器版本。

此前消息称 Galaxy S23 FE 手机只有 Exynos 2200 处理器版本，配备 4500mAh 电池，支持 25W 充电。

另外需要注意的是，高通骁龙 8 Gen 1 处理器由三星代工，并非台积电，因此在效率方面可能会有所不足。

IT之家援引该媒体报道，骁龙版 Galaxy S23 FE 手机可能仅限于美国市场，其它市场会采用 Exynos 2200 处理器。

Galaxy S23 FE 手机的规格信息如下：

  • 6.4 Gbps LPDDR5 6/8 GB 内存

  • UFS 3.1 128GB / 256GB 存储

  • 前置摄像头：1200 万，像素尺寸 1.12um

  • 主摄：5000 万像素，像素尺寸 1.0um GN3

  • 3 倍长焦镜头：800 万像素，像素尺寸 1.0um Hi-347

  • 超广角相机：1200 万像素，像素尺寸 1.12um IMX258

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关键词：Galaxy S23三星

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