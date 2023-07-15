三星 Galaxy Z Fold5 可折叠手机机模照片曝光

IT之家 7 月 15 日消息，消息源 @i 冰宇宙近日发布推文，分享了三星 Galaxy Z Fold5 手机机模照片，并坦言该机模比较劣质，并不代表真机体验。

该机底部有扬声器、USB Type-C 接口和麦克风，顶部有三个麦克风和一个扬声器。IT之家注意到，该机似乎搭载立体声扬声器和四麦克风。

三星为 Galaxy Z Flip 5 和 Galaxy Z Fold 5 开发了一种新的水滴形铰链，类似于华为、OPPO、vivo 和小米等品牌的新一代折叠屏手机所采用的铰链。这种铰链可以消除两个折叠部分之间的缝隙，减少内屏的折痕。

IT之家此前报道，该机拥有一块 6.2 英寸 120Hz Super AMOLED 外屏和一块 7.6 英寸 120Hz Super AMOLED 内屏，将搭载骁龙 8 Gen 2 For Galaxy 处理器、12GB RAM、256GB / 512GB 存储空间。

该机支持 GPS、5G、Wi-Fi 6E、蓝牙 5.3、NFC、USB 3.2 Type-C 接口和 IPX7 防水等级，内置 4400mAh 电池，支持 25W 快充，还支持无线快充、Samsung DeX 和 Samsung Pay 等功能。

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