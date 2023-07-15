《英雄联盟》斗魂竞技场模式 (2v2v2v2) 7 月 20 日上线

IT之家 7 月 15 日消息，据《英雄联盟》官方消息，全新斗魂竞技场模式 (2v2v2v2) 将在 7 月 20 日上线，新英雄纳亚菲利也将上线。

此外，《云顶之弈》也将同时上线新模式“斗魂锦标赛”。斗魂锦标赛模式分为两个阶段，3-8 之前为训练阶段，弈士们可通过积攒灵魂能量来筹备阵容，3-8 之后将进入紧张刺激的 BO3 淘汰赛。

IT之家附斗魂竞技场玩法概述如下：

第 1 步：排队

斗魂竞技场支持单排，或是组队双排。

第 2 步：选人 / 禁用

每个人都有一次禁用机会，然后就会进入盲选 —— 你看不到敌人选的英雄。你有可能遇到跟你完全一样的对手阵容，但你和队友不能选相同的英雄。而且也没有符文或召唤师技能！

第 3 步：战斗！

每场斗魂竞技场分为多个回合，每一回合都包含采购和战斗阶段。在采购阶段，你可以选择强化符文，或者获得金币，用于购买装备。随后进入战斗阶段，一决胜负。每个战斗阶段都是 2v2 赛制，胜者的生命值保持不变，负者失去一部分生命值。活到最后的队伍获胜!

斗魂战士们还准备了一些惊喜小插曲，让战斗更刺激。所以请当心到处乱飞的拉克丝激光和萨科恶作剧，胜利并不总是那么简单。排名前两位的队伍将在从木木角斗士到王者角斗士的天梯之路上前进。

第 4 步：再来一次

你的队伍被淘汰后，可以立刻退出，再次开始排队，卷土重来！

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