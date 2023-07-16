3D 角色扮演策略游戏《少女前线 2：追放》公布实机战斗演示，火种测试定档 7 月 20 日

IT之家 7 月 16 日消息，散爆全新 3D 角色扮演策略游戏《少女前线 2：追放》公布实机战斗演示。战斗中，适时利用机关机制和人形的特色技能将达成事半功倍的效果；借助不同的镜头模式，可方便玩家及时调整战略，对敌人造成精准打击。
IT之家从游戏官网获悉，《少女前线 2：追放》火种测试正式定档 7 月 20 日，支持 iOS、安卓、PC 三端，bilibili 点此预约，官网点此预约。
据了解，本次「火种测试」将不保留往期测试资格，测试类型为限号不计费删档，本次测试不可充值，测试结束后将进行删档，测试期间的账号数据无法继承。
配置要求：
安卓：
CPU：骁龙 821，麒麟 960 以上
内存：4GB 以上
存储空间：10GB 以上
支持系统：Android 8 及以上
PC：
操作系统 : Windows 7 SP1 64-bit 或 Windows 8.1 64-bit 或 Windows 10 64-bit
处理器: 第 8 代 Intel Core i5 或同等处理器
内存 : 8 GB RAM
显卡 : NVIDIA GeForce GTX 750/ Radeon HD 7790
DirectX 版本 : 11
一个势力的结束，一个势力的兴起；一个势力的消失，一个势力的壮大…… 这，即将是，一个锋芒毕露的世界。
不再与格里芬为伍的指挥官，选择告别过去，进入污染区。在流浪的旅途中，越来越多的人与战术人形相继出现。她们带着各式各样的故事，成为了指挥官小队里，不可或缺的一员。只想顺利完成赏金委托，获取稳定酬金的指挥官，却在一个普通的运输任务中，遭到了意料之外的袭击。指挥官发现，一度远离漩涡中心的自己，似乎被卷入了更大的漩涡……
《少女前线 2：追放》是一款全新 3D 角色扮演策略游戏。
游戏采用 pbr+npr 技术结合的次世代二次元美术渲染风格，以美式战棋为核心玩法，搭配了丰富的收集养成及互动元素。
指挥官将作为赏金猎人，带领战术人形小队穿行于污染区中，在接取并完成委托的同时，迎击接连而来的敌人。随着游戏的进行，各色势力轮番出现于舞台之上，新秩序下酝酿的阴谋也将逐步浮出水面。选择，再一次摆在指挥官面前。
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