微软：动视从 Steam 游戏平台中下架《使命召唤》是“彻底的失败策略”

IT之家 7 月 14 日消息，据游戏媒体 Kotaku 报道，在动视暴雪收购案法庭中曝光的一封新文件显示，微软认为《使命召唤》离开 Steam 平台，全身心注入于“发展战网”的这一举措是彻底的失败行为。

▲ 图源 法庭文件

IT之家经过查询得知，2018 年，动视宣布 PC 版《使命召唤：黑色行动 4》不再登陆 Steam 游戏平台，仅在其麾下的战网发布。随后几年动视也依然持续了该策略，直到 2022 年才在 Steam 发布了《使命召唤：二战》。

▲ 图源《使命召唤》官方海报

▲ 图源《使命召唤》官方海报

但对于《使命召唤：二战》，微软认为这并不是动视为了玩家而考虑的“善举”，而只是动视暴雪的战网发展计划失败的缘故。

在《使命召唤》 并未在 Steam 平台登录的期间，战网发展平缓，但 Steam 平台整体用户数量不断增长，月活跃用户数量从 2017 年的 6700 万增加到 2021 年的 1.32 亿。

微软在 7 月 13 日提交给法庭的文件中，通过引用上述事例来证明，拥有 《使命召唤》并不能保证让某个平台一定成功。微软的律师团队表示，即使《使命召唤》成为 Xbox 独占游戏也没有关系，因为已经有一些平台在没有《使命召唤》的情况下取得了成功。

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