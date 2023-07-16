东风日产劲客、逍客新车型上市，最高降价 3.4 万元

IT之家 7 月 16 日消息，2023 款东风日产劲客和逍客车型昨日晚间正式宣布上市。

其中，新款劲客劲情款包括时尚版、豪华版、旗舰版三款车型，分别为 8.98 万元、9.98 万元、10.38 万元，相比之前同配置车型最高降幅 3.4 万元。

在购车政策方面，东风日产提供 0 首付或 3 年 0 息、10 年基础服务流量免费及 2GB 全功能体验包等。同时，针对逍客・经典还额外提供 3000 元保险券、至高 6 万积分置换补贴等优惠政策。

劲客 劲情款采用前置前驱布局，搭载代号为 HR15 的 1.5 升自然吸气发动机，最大功率 90 千瓦，最大扭矩 143 牛・米，传动系统匹配 CVT 无级变速器。

IT之家对比后发现，这一代车型主要是新增了“无忧绿”配色，新增“智能钥匙”，支持离车自动落锁，靠近自动解锁；并将银河之眼 LED 前大灯、日间行车灯等配置下放到入门车型。

逍客・经典车型新增舒适版、领先版，分别为 12.59 万元、13.99 万元，而智享版则为 14.59 万元，最高降价 2.9 万元。

日产逍客配备 18 寸轮辋、行李架、全景天窗、真皮方向盘、LED 近光灯、前排 6 向电动座椅等，搭载 2.0L 自然吸气发动机，最大功率 111 千瓦，峰值扭矩 194 牛・米，匹配 CVT 变速箱。

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