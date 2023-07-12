严重受损的日产 Skyline GT-R R34 汽车拍出 14 万美元高价

IT之家 7 月 12 日消息，一辆严重受损的日产 Skyline GT-R 汽车近日在澳大利亚拍卖会上，拍出将近 14 万美元（IT之家备注：当前约 100.9 万元人民币）的价格。

Manheim 拍卖行近日公开拍卖一辆 2005 年款 Skyline GT-R R34 汽车，落槌价为 12.2 万美元，此外还需要支付 13.45% 的拍卖交易费，总金额为 13.85 万美元。

日产于 1999 年 1 月开始推出第五代 Skyline GT-R（代号为 BNR34），与上一代相比车身更富肌肉感，轴距大幅缩短，0—100kmh 加速只需 4.8 秒。

第五代车型在中控台上加装了 5.8 寸的 LCD 多功能显示器，可提供涡轮增压值、油温、水温、前轮扭力分布等信息，解决以往车型仪表板繁杂凌乱的缺点。V-Spec 版上更可以显示进气口、排气管的温度。

导致这辆汽车在澳大利亚拍出高价的主要原因之一是，日产 Skyline R34 GT-R 从未正式进口到澳大利亚，部分私人车主从日本运来样车，该车型在澳大利亚比较少见。

根据拍卖清单，这辆特殊车型于 2005 年 12 月首次在澳大利亚注册 —— 距离 R34 Skyline GT-R 的生产结束近三年 —— 但此后在撞车事故后前部车身底部受损。

IT之家从报告中获悉，有人亲自检查了这辆车，发现它的发动机缸体已经因撞击而破裂，如果他们想更换双涡轮增压 2.6 升直列六缸发动机，其新主人必须考虑额外费用。

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