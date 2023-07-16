重返年轻不是梦：哈佛大学研究人员声称发现了逆转衰老的化学物质

IT之家 7 月 16 日消息，哈佛大学的研究人员声称，他们发现了一种可以逆转衰老的化学混合物，这可能会带来一种“青春之泉”药物。这项研究发表在 7 月份的《Aging》医学杂志上，哈佛研究员戴维・辛克莱尔在本周的一系列推特帖子中分享了这一发现。

IT之家注意到，辛克莱尔在他的 17 条推文中解释了这一发现，他称：“我们之前已经证明，通过基因治疗激活胚胎基因，可以实现衰老逆转。现在我们证明，通过化学混合物也可以实现，这是朝着经济实惠的全身再生医疗的一步。”

每种化学混合物都包含 5 到 7 种成分，其中许多已经被用来治疗其他身体和精神疾病。例如，几种混合物中都出现了类似于丙戊酸、曲唑酮和普拉克索等处方药，它们分别被成功地用于治疗癫痫、抑郁症和帕金森氏症。

辛克莱尔是遗传学教授，并且著有《Lifespan》一书，他称他和他在哈佛医学院的团队花了三年多的时间寻找可以结合逆转细胞衰老和使人类细胞年轻化的分子。通过对老鼠和猴子的实验，他们成功地确定了六种化学混合物，可以在“不到一周”的时间内“逆转”衰老的视觉迹象。

辛克莱尔称，“对视神经、脑组织、肾脏和肌肉的研究显示出有希望的结果，在老鼠身上改善了视力和延长了寿命，最近在今年 4 月份，在猴子身上也改善了视力。”

辛克莱尔指出，他们正在为该疗法的人体临床试验做准备，并承认其他研究人员也在竞相“证明化学物质可以像基因疗法一样使细胞恢复活力”。

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