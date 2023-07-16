日本 Cosplay 服装品牌因侵权被起诉引热议，律师建议爱好者露脸活动

IT之家 7 月 16 日消息，据日媒 JCAST 报道，日本著名 Cosplay 服装企业樱花之恋（桜の恋）上月因销售动画《鬼灭之刃》的 Cosplay 服装而遭日本检方提起侵权诉讼，引发网友热议。

▲ 图源 Pexels

日本网友认为，日本版权法规非常严格，而 Cosplay 一直游走在“违法”边缘。相关服装、道具、写真以及活动资格的销售在日本已经非常繁荣，但如果深究起来，凡是涉及商业利益都可以被归为违法行为，如果全部取缔的话，今后整个 Cosplay 产业都可能不复存在。

对此，有资深律师表示，Cosplay 是否违法，判断重点在于“是否取得了 Cosplay 角色的最关键要素”。仅仅与相关角色穿着相同衣装但因为人物样貌完全不同，并不会触犯法律。

不过，律师指出，日本有着众多的“假面战队”类二次元作品，如果玩家在未授权的情况下完全 Cosplay 这些角色就有可能违法，因此建议玩家最好不要戴上全包围的假面头套，而是选择露脸进行 Cosplay。

IT之家从报道中获悉，律师还表示，利用动漫游戏 IP 的影响力，进行销售服装、道具、写真等商业盈利行为，违法的可能性更高。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。