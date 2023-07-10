美国著名喜剧演员起诉 OpenAI，称 ChatGPT 侵犯其书籍版权

IT之家 7 月 10 日消息，据 Businessinsider 报道，美国著名喜剧演员萨拉・西尔弗曼（Sarah Silverman）因为其书籍被人工智能聊天机器人 ChatGPT 非法使用，而起诉了该机器人的开发公司 OpenAI。

除了西尔弗曼之外，还有两位作家也加入了这场诉讼，他们分别是克里斯托弗・戈登（Christopher Golden）和理查德・卡德雷（Richard Kadrey）。据 Insider 看到的法院文件显示，这三位原告指控 OpenAI 侵犯了他们的版权，因为该公司在训练 ChatGPT 时使用了他们的书籍作为数据来源，而没有得到他们的同意。

ChatGPT 是一种生成式的人工智能模型，通过吸收来自网站、新闻文章、书籍等各种来源的海量信息，来学习如何与用户进行自然的对话。上述原告们声称，当用户输入相关的关键词时，ChatGPT 会生成他们作品的摘要。他们认为这是版权侵权行为，因为他们并没有授权他们的书籍被用于 ChatGPT 的训练。

西尔弗曼等原告还指出，OpenAI 通过使用他们和其他许多版权作品来“获取商业利益和丰厚的收益”。

涉及本次诉讼的作品包括西尔弗曼的回忆录《The Bedwetter》，戈登的超自然惊悚小说《Ararat》，以及卡德雷的黑暗都市奇幻小说《Sandman Slim》。这三位原告要求进行陪审团审判，并要求获得法定和其他赔偿。

虽然 OpenAI 从未透露过其用于训练 ChatGPT 的书籍有哪些，但法院文件称，许多书籍可能来自“影子图书馆”网站，这些网站非法聚合了原本不易获取的内容。范德比尔特大学（Vanderbilt University）的法学教授丹尼尔・热尔韦（Daniel Gervais）此前表示，他预计未来会有更多涉及版权法和生成式人工智能的诉讼案件。

IT之家注意到，美国作家协会（The Authors Guild）在 6 月份发表了一封公开信，呼吁大科技公司和人工智能公司在使用作家的版权作品来训练生成式人工智能程序时，要征得作家的“许可”，使用他们受版权保护的作品，并“公平地补偿作家”。

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