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世嘉总裁坦言：很难将世嘉土星打造成迷你主机

2023/7/16 20:37:59 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 7 月 16 日消息，据《Famitsu》杂志报道，世嘉公司的总裁兼首席运营官 Yukio Sugino 表示，将世嘉土星（Sega Saturn）游戏机缩小成迷你版的难度很高。

Yukio Sugino 称：“世嘉土星的性能出乎意料地高，所以小型化的难度也很高。我不认为这是一种说‘因为卖得好就再做一个’的情况，看起来还要再等一段时间。我希望在我们能够和一直热爱世嘉土星和 Dreamcast 的人们公开合作开发的情况下再考虑这个问题。”

世嘉土星是与索尼的 PlayStation 和任天堂的 N64 同一代的游戏机，索尼已经推出了经典版的 PlayStation，而任天堂则尚未延续其开创的推出迷你版游戏机的趋势。

去年 6 月，世嘉的经典硬件制作人 Yosuke Okunari 表示，他曾考虑生产经典游戏机的迷你版本，但为 Dreamcast 或世嘉土星生产零件的成本过于昂贵。

Dreamcast 是世嘉最后一款家用游戏机，标志着这家日本公司在游戏机硬件市场近 20 年的历程结束。然而，尽管其寿命短暂，该游戏机却产生了许多广受好评的游戏系列。

IT之家注意到，目前世嘉已经推出了两款迷你复刻游戏机。第一款 Mega Drive Mini 于 2019 年发布，Mega Drive Mini 2 则于去年 6 月推出。

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关键词：世嘉世嘉土星

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