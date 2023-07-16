ChatGPT 流量下降，有猜测称是因为学生放暑假了

IT之家 7 月 16 日消息，OpenAI 开发的人工智能聊天机器人 ChatGPT 可以与用户进行自然语言对话，甚至帮助用户写作业、做研究等。其被认为是历史上增长最快的科技产品之一，但最近却出现了流量下降的现象。

根据 Similarweb 和其他机构本月初发布的数据，ChatGPT 网站 chat.openai.com 的全球桌面和移动端网络流量从 5 月到 6 月环比下降了 9.7%，全球访问 ChatGPT 网站的独立用户数量下降了 5.7%，用户在网站上停留的时间在 5 月份下降了 8.5%。此外，ChatGPT 的流失率，即停止使用服务的用户比例，也飙升到了 20% 左右。

这一反常现象引起了科技界的猜测，为什么这款聊天机器人不再那么受欢迎了？有一个猜测引人注目：最近数百万学生放暑假了，所以他们暂时不需要 ChatGPT 来学（作）习（弊）了。如果是这样，那么等到秋季学生重新开学，他们就会重新登录 ChatGPT，让它为他们写论文、思考问题，流量就会恢复。

对此，伯恩斯坦研究公司的顶级互联网分析师马克・舒姆利克表示，如果流量下降是因为学生放假，那么这意味着 ChatGPT 和其他人工智能聊天机器人的使用场景有限。换句话说，如果 ChatGPT 增长的很大一部分是由学生作弊驱动的，这意味着这项技术，或者至少聊天机器人这种形式，并不是未来的主导计算平台。

不过IT之家注意到，根据 Similarweb 的数据，OpenAI 的开发者平台网站的流量从 5 月到 6 月上升了 3.1%。微软的必应搜索网站（也集成了 OpenAI 的一些技术），6 月份的访问量也比 5 月份有所增加。

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