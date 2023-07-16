马斯克：特斯拉自研芯片不会叫作 GPU，Dojo2 超级计算机将向大模型方向发力

IT之家 7 月 16 日消息，当地时间 7 月 14 日，马斯克与新成立的 xAI 团队在“推特空间”举行会议。

马斯克在 xAI 会议上表示，特斯拉正自研芯片，但绝不会叫做 GPU，或用 100s、H100s 等来描述它。他还表示，特斯拉 Dojo2 将向大模型方向发力。

马斯克表示，特斯拉和 X.AI 将合作，但会保持一定距离。特斯拉 Hardware 4 的功能将是 HW 3 的 3-5 倍，而 Hardware 5 的功能将是 HW 4 的 4-5 倍。

他还表示，AGI 一定会出现，xAI 参与其中，能给出比谷歌微软 OpenAI 更有竞争力的产品。

马斯克还提出：“地球上的每一个 AI 组织”都在未经授权的情况下使用 Twitter 的数据进行训练，不过他没有提供证据。

IT之家曾报道，推特几周前表示该平台被“疯狂地爬取”，所以他们突然实施了限流政策以尝试找出这些机器人。

马斯克解释称：“我们发现有多个实体正在爬取每一条推文，并且试图在几天内完成。这让系统不堪重负。因此我们必须采取行动”，并对此次突然限制造成的不便表示歉意。

鉴于 AI 软件开发商大量使用 Twitter 数据进行训练的情况，马斯克说：“我想我们也会使用公开的推文 —— 显然不会使用任何私人信息 —— 进行训练，就像其他人一样。”

马斯克提到，Twitter 的数据集适用于“文本训练”和“图像和视频训练”。他明确表示，人工智能系统需要比人类创造的数据更多的数据，并希望 xAI 能够效仿谷歌旗下的 DeepMind 的 Alpha Zero。

奥马尔・卡齐 (Omar Qazi，即 Whole Mars Catalog) 在活动中向马斯克提出了一些关于他的问题。例如，他问到 xAI 是否有可能使用 NVIDIA 或特斯拉生产的芯片进行数据处理。

马斯克说：“那属于特斯拉问题。特斯拉正在开发自研芯片。我不会把特斯拉生产的东西称为‘GPU’，尽管可以用 GPU 来描述它。”

他还讨论了特斯拉正在开发的超级计算机 Dojo。虽然这台超算目前仅用于人工智能机器学习和计算机视觉培训目的，但马斯克认为他们会向大模型方向发力。

这位多次攻击“进步主义”价值观的 CEO 说：“最终 xAI 开发的 AI 语言模型可能不会政治正确”，“我认为我们的人工智能可以给出人们可能会认为有争议但实际上正确的答案。”

这位特斯拉首席执行官表示，xAI 需要开发一种技术，“了解物理世界而不仅仅是互联网”，他认为特斯拉的驾驶数据将有助于它在这方面取得进展。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。