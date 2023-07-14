Stack Overflow CEO：正开发旗下 AI 工具，人工智能将导致开发人员爆炸式增长

IT之家 7 月 14 日消息，Stack Overflow 是一个程序员问答平台，该平台的 CEO Prashanth Chandrasekar 在日前接受外媒 VebtureBeat 采访时，表示该公司正投入 10% 员工开发旗下 AI 工具，预计该工具将于今年夏季晚些时候发布。

▲ 图源 Stack Overflow

Prashanth Chandrasekar 声称，Stack Overflow 将在 Stack Overflow for Teams 网站中集成生成式 AI，他表示，公司希望以负责任和安全的方式来做这件事，并拥有正确的用例来解决特定的用户和客户问题，“Stack Overflow 迫不及待地想让社区乃至全世界都知晓、使用我们即将宣布的东西”。

Prashanth Chandrasekar 同时认为，生成式 AI 并不会导致人类程序员被替代，相反的是，“软件开发人员的数量将出现爆炸式增长”。他表示“Stack Overflow 数据集的官方开发人员大概有 3000 万，这个数字在未来至少会增加两倍”，他同时强调，“不采用新一代 AI 工具的开发人员终将被时代所抛弃”。

IT之家发现，Stack Overflow 此前网站访问量一直在下降，该平台今年 3 月份的流量同比下降了近 14%。

今年 6 月，Stack Overflow 发布《2023 年度开发者报告》，其中也指出，生成式 AI 聊天机器人工具对开发人员产生了重大影响。ChatGPT 作为行业“一哥”，高达 83% 的受访者表示他们在过去一年中使用过 ChatGPT，而 GitHub Copilot 则被评为最常用的人工智能开发工具。

▲ 图源 Stack Overflow

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