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首页 > 数码之家>电脑硬件

AIDA64 软件现已支持英特尔 14 代酷睿“Raptor Lake Refresh”系列 CPU

2023/7/17 6:39:42 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 17 日消息，FinalWire 旗下的诊断和基准测试工具 AIDA64 现更新到了最新的 6.88.6441 测试版，添加了对下一代英特尔 14 代酷睿“Raptor Lake Refresh-S”系列桌面 CPU 的支持。

此外，新版本还添加了 AMD Radeon RX 6450M (Navi 24) 以及 AMD Radeon RX 6550M (Navi 24) 的 GPU 信息。

发行说明：

  • AMD Radeon RX 6450M (Navi 24) 的 GPU 信息

  • AMD Radeon RX 6550M (Navi 24) 的 GPU 信息

  • Intel Core i3 / i5 / i7 / i9-14000 系列（又名 Raptor Lake Refresh-S）的识别

  • Intel ICX、SPR IMC 的扩展芯片组信息

  • 华硕 Prime H510T2 系列、Prime H510TS 主板特定传感器信息

  • 改进了华擎主板的主板特定传感器信息

  • Dell Vostro 3510 上现已禁用非 SPD SMBus 访问

现有爆料表明英特尔预计于 10 月发布第 14 代酷睿台式机 CPU，预计将在中端和入门级型号中带来更多内核，并为 i9 型号带来至少 200 MHz 的频率升级。

值得一提的是，上个月英特尔宣布推出酷睿 Ultra 品牌，新一代 Meteor Lake 处理器启用新命名。相对的，Raptor Lake 的升级款将采用稍显混乱的命名。

桌面端 Raptor Lake-S 系列以及移动发烧平台 Raptor Lake-HX 升级型号将被命名为“英特尔酷睿处理器（第 14 代）”，并提供 i3 / i5 / i7 / i9 的型号分级，且继续在设备上沿用第 11 代以来使用的标识；而 Raptor Lake U 系列升级款将采用英特尔酷睿第 1 代处理器或英特尔酷睿处理器（第 1 代）的命名方式，并提供 3/5/7 的型号分级，而且没有沿用多年的“i”前缀。

最后，预计今年年底发布的 Meteor Lake 架构的处理器会使用“英特尔酷睿™ Ultra”来进行命名，可选 Ultra 5、Ultra 7 和 Ultra 9 三个等级。IT之家附具体命名规则对比：

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关键词：英特尔酷睿

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