AIDA64 软件现已支持英特尔 14 代酷睿“Raptor Lake Refresh”系列 CPU

IT之家 7 月 17 日消息，FinalWire 旗下的诊断和基准测试工具 AIDA64 现更新到了最新的 6.88.6441 测试版，添加了对下一代英特尔 14 代酷睿“Raptor Lake Refresh-S”系列桌面 CPU 的支持。

此外，新版本还添加了 AMD Radeon RX 6450M (Navi 24) 以及 AMD Radeon RX 6550M (Navi 24) 的 GPU 信息。

发行说明：

AMD Radeon RX 6450M (Navi 24) 的 GPU 信息

AMD Radeon RX 6550M (Navi 24) 的 GPU 信息

Intel Core i3 / i5 / i7 / i9-14000 系列（又名 Raptor Lake Refresh-S）的识别

Intel ICX、SPR IMC 的扩展芯片组信息

华硕 Prime H510T2 系列、Prime H510TS 主板特定传感器信息

改进了华擎主板的主板特定传感器信息

Dell Vostro 3510 上现已禁用非 SPD SMBus 访问

现有爆料表明英特尔预计于 10 月发布第 14 代酷睿台式机 CPU，预计将在中端和入门级型号中带来更多内核，并为 i9 型号带来至少 200 MHz 的频率升级。

值得一提的是，上个月英特尔宣布推出酷睿 Ultra 品牌，新一代 Meteor Lake 处理器启用新命名。相对的，Raptor Lake 的升级款将采用稍显混乱的命名。

桌面端 Raptor Lake-S 系列以及移动发烧平台 Raptor Lake-HX 升级型号将被命名为“英特尔酷睿处理器（第 14 代）”，并提供 i3 / i5 / i7 / i9 的型号分级，且继续在设备上沿用第 11 代以来使用的标识；而 Raptor Lake U 系列升级款将采用英特尔酷睿第 1 代处理器或英特尔酷睿处理器（第 1 代）的命名方式，并提供 3/5/7 的型号分级，而且没有沿用多年的“i”前缀。

最后，预计今年年底发布的 Meteor Lake 架构的处理器会使用“英特尔酷睿™ Ultra”来进行命名，可选 Ultra 5、Ultra 7 和 Ultra 9 三个等级。IT之家附具体命名规则对比：

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