腾讯 FPS 游戏《穿越火线》15 周年免费送 AK47-火麒麟，限时两天

IT之家 7 月 16 日消息，腾讯 FPS 游戏《穿越火线》开启 15 周年活动，三亿把英雄级武器“AK47-火麒麟”免费领，7 月 15 日 0 点开始，限时两天，仅限端游，活动页面点此进入。

IT之家在官网了解到，所有《穿越火线》角色等级达到 10 级的玩家，均可免费领取“AK47-火麒麟”。而在成功领取后，玩家只需每月至少完成一局游戏，且持续 6 个月，即可永久保留“AK47-火麒麟”。

如果在领取活动正式开启前，已经拥有非期限版的“AK47-火麒麟”，则可获得“火麒麟-心动糖果”皮肤。

《穿越火线》首款英雄级武器“AK47-火麒麟”在 2012 年上线，售价高达 888 元。作为首款英雄级武器，火麒麟可使基础经验值增加 200%、同房间玩家经验增加 30%、同房间玩家 GP 增加 20%，并且死亡后武器消失，右键还可进行刺刀攻击。

所向披靡的霸气-鳞甲涂装；疾风闪电般敏捷；同生共死的团队意志及穿越火线战士不屈的穿越火线斗魂。整个枪身与火麒麟完美相融，是穿越火线勇士不可或缺的神器。极具收藏价值。

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