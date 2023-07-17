CentOS 项目回应红帽开源事件，宣称自家 Linux 社区 “始终向所有人开放”

IT之家 7 月 17 日消息，在红帽 RHEL 开源事件后，许多兼容 RHEL 的发行版最近都进行了表态，CentOS 项目也在日前作出了声明，宣称自家社区 “始终向所有人开放”。

据悉，CentOS 项目董事会日前在官方博客发布了一则公告，内容主要涉及“ CentOS 项目与社区密不可分”，并表示他们 “对所有人开放”。

IT之家翻译声明如下：

开放社区，发展社区，使人们更容易为项目作出贡献，正是成功的关键要素。我们对与 CentOS 项目合作的兴趣感到兴奋。 自 2023 年春季以来，CentOS 董事会和社区成员一直在制定一套准则，以帮助定义成功，并为 CentOS 提供更多可交付的内容。自从第一天起，建设社区并作出贡献就是准则的一部分。 新贡献者对我们展现出了许多兴趣，我们对此而感到兴奋，并期待与他们合作，一同改进 CentOS 项目、SIG 社区以及整个 Linux 生态系统。

在红帽 RHEL 开源事件后，各界都对此作出了回应，例如甲骨文公司此前便表示红帽“背叛开源”，并欢迎任何派生自 Oracle Linux 的发行版；SUSE 则是宣布投入超过 1000 万美元，开发与 RHEL 兼容的 Linux 发行版，可谓是红帽引起了“众怒”。

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