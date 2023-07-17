装机猿联名，好看又好装：七彩虹将推出背插设计的显卡和主板系列产品

IT之家 7 月 17 日消息，七彩虹将在 BilibiliWorld 的七彩虹展台上带来与B站UP 主“远古时代装机猿”联合开发的背插 / 侧插设计系列硬件，包括：

背插款 iGame GeForce RTX 4070 Ultra W-APE 显卡

背插款 CVN B760M-APE 主板

鑫谷直男 360 青春版-APE 机箱

鑫谷 GM850W-APE 电源（类似海盗船 RMxShift 的侧面模组口设计）

这款 RTX 4070 显卡采用了隐藏式的 8pin 连接器，接口位于显卡中间，需要打开背面盖板才能插上电源线，效果类似于此前映众展示的那款概念显卡。

该主板似乎是 CVN B760M FROZEN WIFI V20 的定制版本，各种插口和连接器均位于背面，而正面只保留了 CPU 插槽、内存 DIMM 插槽、M.2 插槽和 PCIe x16 插槽。

IT之家注意到，这套装机方案中使用的机箱和电源也是七彩虹与鑫谷联合定制的产品，电源侧面采用模块化电缆设计，类似于 CORSAIR RMx Shift ATX 3.0 电源。

最终效果如图所示，除了水冷那条水管之外十分和谐，这种设计可以最大限度地减少了正面可见的线材，从而实现了组件的整洁和美观性。

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