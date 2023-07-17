育碧《刺客信条：幻景》ESRB 评级公开，适合 17 岁以上玩家

IT之家 7 月 17 日消息，育碧《刺客信条：幻景》ESRB 评级为 M 级（成人），包括血腥、暴力、粗俗语言等内容，适合 17 岁以上的玩家游玩。

IT之家从评级摘要得知，游戏中玩家可在执行任务（例如搜索物品、与敌人战斗）并使用隐身杀死目标的同时探索开放世界，玩家可以使用剑、匕首、箭和袖箭近战杀死士兵、刺客同行和 Boss。战斗的特点是痛苦的尖叫声和频繁的血液飞溅效果。

过场动画还描绘了暴力事件：一名被捆绑的囚犯被缓慢地刺穿胸部；一名被绞死的受害者。游戏中出现了“f**k”和“sh*t”这两个词。

ESRB 分级制度是依据游戏内容来进行分类：

EC 级 (Early Childhood, 幼儿) ：适合 3 岁或以上玩家。不包含任何家长认为适宜的内容

E 级 (Everyone，所有人) ：适合 6 岁或以上玩家。此类别也许包含极少的卡通、幻想、轻微的暴力，或者很少的轻度不良语言

E10 + 级 (Everyone 10+，10 岁以上) ：适合 10 岁或以上玩家。此类别也许包含更多的卡通、幻想、轻微的暴力，或者极少的暗示性主题。

T 级 (Teen，青少年) ：适合 13 岁或以上玩家。此类别也许包含暴力、暗示性主题、粗鲁的幽默、极少的血腥、模拟的赌博，或者很少的粗话。

M 级 (Mature，成人) ：适合 17 岁或以上玩家。此类别也许包含强烈的暴力、血腥与血液飞溅、性主题，或者粗话。

AO 级 (Adults Only，成人限定) ：限 18 岁以上成人玩家。

RP 级 (Rating Pending，等级待定)：此类别指该产品已向娱乐软件分级委员会 (ESRB) 提交审定且正在等待最终定级。(此标识只用于该游戏的预告片中)

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