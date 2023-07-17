消息称 OPPO 新机搭载 5000 万像素大底潜望镜头，预计为 Find X7 Pro

IT之家 7 月 17 日消息，进入 7 月后，安卓厂商的各家旗舰新机不断有消息流出。今日，数码博主 @数码闲聊站 便带来了一款骁龙 8 Gen 3 新机的最新爆料，预计为 OPPO Find X7 Pro。

▲ 博主 @数码闲聊站 爆料截图

该博主透露，这款骁龙 8 Gen 3 新机配备了索尼 IMX9 系镜头以及 IMX8 系镜头，工程机配备了 5000 万像素大底潜望镜头（1/1.5±），采用大圆镜头模组设计。此外，该新机正面配备三星 2K 微曲面屏，采用居中单孔设计。

▲ 评论区截图

有不少网友在这条微博下的评论区猜测这款新机为 OPPO Find X7 Pro，毕竟上一代的 Find X6 Pro 便采用大圆镜头设计并配备三星 2K 曲面屏，曝光新机更像是在此基础上进行了常规升级。

▲ OPPO Find X6 Pro

高通此前已经宣布了 2023 年骁龙峰会将于 10 月 24 日至 26 日举行，预计将发布全新的骁龙 8 Gen 3 处理器。各家安卓厂商的旗舰新机在此之后会陆续发布，大家可以期待一下。

IT之家附 OPPO Find X6 Pro 主要参数供大家参考：

骁龙 8 Gen 2 处理器

6.82 英寸 2K 显示屏

哈苏影像，5000 万像素广角（1 英寸 CMOS）+5000 万像素潜望长焦（1/1.56 英寸 CMOS）+5000 万像素超广角（1/1.56 英寸 CMOS）

5000mAh 电池，100W 有线快充，50W 无线快充

IP68 级防尘防水

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