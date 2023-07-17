AMD RX 7800 显卡跑分曝光：暂不及上代旗舰 RX 6950 XT

IT之家 7 月 17 日消息，消息称 AMD 将 8 月推出新款 RX 7800 显卡，现在推特用户 All_The_Watts 曝光了 AMD RX 7800 显卡跑分。

图源 All_The_Watts

如上图所示，AMD Radeon RX 7800 显卡的 3D Mark Time Spy 显卡分为 18957 分。根据此前测试，AMD 款旗舰显卡 RX 6950 XT 则可超过 20000 分。目前暂不清楚这款跑分显卡的型号，不排除高端非公 RX 7800 显卡跑分会更高一些。

消息称，AMD Radeon RX 7800 显卡配有 60 个 CU，配备 16GB 19.5Gbps 256bit 显存。作为对比，老款旗舰 RX 6950 XT 配备 80CU，同样搭载 16GB 256bit 显存。

据IT之家此前报道，AMD 老款旗舰 RX 6950 XT 公版显卡在 618 期间一度降到 4699 元，目前多款非公型号也在 5000 元以下。

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