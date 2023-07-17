AMD RX 7800 显卡跑分曝光：暂不及上代旗舰 RX 6950 XT

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IT之家 7 月 17 日消息，消息称 AMD 将 8 月推出新款 RX 7800 显卡，现在推特用户 All_The_Watts 曝光了 AMD RX 7800 显卡跑分。
如上图所示，AMD Radeon RX 7800 显卡的 3D Mark Time Spy 显卡分为 18957 分。根据此前测试，AMD 款旗舰显卡 RX 6950 XT 则可超过 20000 分。目前暂不清楚这款跑分显卡的型号，不排除高端非公 RX 7800 显卡跑分会更高一些。
消息称，AMD Radeon RX 7800 显卡配有 60 个 CU，配备 16GB 19.5Gbps 256bit 显存。作为对比，老款旗舰 RX 6950 XT 配备 80CU，同样搭载 16GB 256bit 显存。
据IT之家此前报道，AMD 老款旗舰 RX 6950 XT 公版显卡在 618 期间一度降到 4699 元，目前多款非公型号也在 5000 元以下。
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