搭载 AMD R7 7840HS，小米 RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 笔记本电脑官宣

IT之家 7 月 17 日消息，去年 5 月，小米发布了 Redmi Book Pro 14/15 2022 笔记本，搭载了 AMD 锐龙 6000 系列处理器，最高可选 R7 6800H + RTX 2050 配置，4699 元起。

小米官方今日正式官宣，搭载 AMD 锐龙 7000 系列处理器的 RedmiBook Pro 15 锐龙版将于 7 月 19 日正式上市，定位“5000 元档”，也就是不超过 5999 元。

这款新机将搭载 AMD 锐龙 7000 系列性能“神 U”R7 7840HS，配备 3.2K 120Hz 500nits HDR 屏，采用高端 CNC 一体精雕工艺。

在外观方面，这款新机与之前 R7 6800H 款区别不大，主要是配置升级。新机具体配置还不清楚，IT之家下面附上 Redmi Book Pro 15 2022 款的主要参数：

旧款机型搭载 15 英寸的 3.2K 屏，90Hz 刷新率，16:10 比例，100% sRGB，400nit 亮度，delta E 小于 1.5，支持智能感光和 DC 调光。

此外，Redmi Book Pro 15 2022 采用了三热管 + 双风扇的规格，可以达到 80W（35+45） 的性能释放，而且整机只有 14.9mm 厚，配备了全功能 USB-C、HDMI2.0 以及高速 SD 卡插槽。

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