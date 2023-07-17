不能叫“中科院”了，官方简称修订为“中国科学院”

IT之家 7 月 17 日消息，据中国科学院官方消息，中国科学院办公厅 7 月 11 日向全院发送了关于中国科学院简称的相关通知，部分内容如下：

根据《国务院办公厅秘书局关于印发国务院机构简称的通知》（国办秘函〔2023〕18 号），国务院办公厅秘书局对我院简称作了修订，修订后简称为中国科学院。请各单位、各部门知悉，并在工作中使用。 按照通知要求，我院全称和简称均为“中国科学院”，在今后的网站和新媒体内容发布时，请大家统一使用“中国科学院”。特此通知！

IT之家查询中国科学院官网获悉，中国科学院学部成立于 1955 年，是国家在科学技术方面的最高咨询机构。

中国科学院负责对国家科学技术发展规划、计划和重大科学技术决策提供咨询，对国家经济建设和社会发展中的重大科学技术问题提出研究报告，对学科发展战略和中长期目标提出建议，对重要研究领域和研究机构的学术问题进行评议和指导。

中国科学院院士从全国最优秀的科学家中选出，每两年增选一次。全体院士大会是学部的最高组织形式，学部主席团是院士大会闭会期间的常设领导机构，由中国科学院院长担任学部主席团执行主席。

中国科学院现设有数学物理学部、化学部、生命科学和医学学部、地学部、信息技术科学部和技术科学部六个学部。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。