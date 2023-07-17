消息称微软 Xbox 金会员服务将被砍，“Xbox Game Pass Core”取而代之

IT之家 7 月 17 日消息，微软砍刀部准备对 Xbox Live Gold 动手了，据外媒 Windows Central 报道，自 9 月 1 日起，微软将会砍掉已运营 21 年的 Xbox Live Gold（金会员）服务。

据悉，微软将推出一款新档位的 Xbox Game Pass 等级，作为 Xbox Live Gold 的继承者，该等级名为“Xbox Game Pass Core”，类似索尼为 PlayStation 平台推出的“PlayStation Plus 基本”会员等级，将作为最廉价的方案，为 Xbox 玩家带来游戏联机等功能。

▲ 图源 WindowsCentral

Windows Central 表示，Xbox Game Pass Core 的定价与 Xbox Live Gold 一致，依然为每月 9.99 美元（IT之家注：约 71.33 元人民币）、每年 59.99 美元（约 428.33 元人民币）。

此外，该服务虽然名为“Xbox Game Pass Core”，但实际上无法使用标准版 Xbox Game Pass 的游戏库，微软计划为这项等级提供一个“阉割版”游戏库，将包含 25 款以上 Xbox Game Pass 游戏库的游戏，每数个月会对游戏库内容进行更新。

由于 Xbox Game Pass Core 并没有“New games on day one”标签（其它三款 Game Pass 服务均有此标签），因此诸如 《星空》在内的游戏在首发日实际上不会进入 Core 的游戏库中。

外媒同时表示，由于 Xbox Live Gold 将不复存在，微软将不再为游戏提供 Live Gold 专属折扣，但订阅有 Xbox Game Pass Core 的用户，依然会享有 Game Pass 订阅用户的专属折扣。

▲ 图源 Wario64 发布的推文

以下为已确定进入 Xbox Game Pass Core 游戏列表的游戏（现有 19 款）：

《在我们之中（Among us）》

《速降王者（Descenders）》

《耻辱 2》

《毁灭战士：永恒》

《神鬼寓言：周年纪念版》

《辐射 4》

《辐射 76》

《极限竞速：地平线 4》

《战争机器 5》

《紧闭求生（Grounded）》

《光环 5: 守护者》

《光环战争 2》

《地狱之刃：塞纳的献祭》

《人类一败涂地》

《深入（INSIDE）》

《精灵与萤火意志（Ori and the Will of Wisps）》

《脑航员》

《腐烂国度 2》

《上古卷轴 Online》

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