微软宣布 8 月 15 日结束 Xbox Game Pass 家庭会员计划测试

IT之家 7 月 15 日消息，微软本周五发布公告，宣布将于 8 月 15 日结束 Xbox Game Pass 家庭会员计划的测试。XGP 家庭会员计划此前仅在爱尔兰和瑞典等少量国家和地区上线测试，目前并未公布具体上线日期。

IT之家此前报道，在本次测试中，XGP 家庭会员计划最多允许同一国家或地区的 5 人组团，并且每个账户都拥有“自己对 XGPU 游戏、内容和权益的独立访问权限”。

微软 Xbox 将允许玩家将 XGPU 会员订阅转化为 XGP 家庭会员计划，兑换比例为一个月时长的 XGPU 会员可转化为 18 天 XGP 家庭会员，该转换仅主用户可进行且不可逆。

微软官方内容如下：

Xbox Game Pass 家庭会员预览版将于 8 月 15 日结束。 我们对于该测试项目能吸引到如此多的玩家，得到玩家的认可和共鸣，感到非常高兴。我们将收集这些经验，帮助我们未来创建覆盖更多玩家的产品。 为了感谢参与 Xbox Game Pass 家庭会员计划测试的所有活跃成员，我们奉上一些 Xbox Game Pass 优惠，确保在测试活动结束之后可以继续玩他们喜欢的游戏。

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