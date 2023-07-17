Bigme 大我彩色墨水屏 S6 Color+ 公布：最新 Kaleido 3 面板、12 帧 / 秒刷新率

IT之家 7 月 17 日消息，Bigme 大我今日宣布新款彩色墨水屏新品 S6 Color + 即将发布，搭载当前最新 Kaleido 3 彩屏技术及自动消残影算法。

官方表示，自动消残影算法是 Bigme 大我经过反复调试、验证的最新技术，用在彩色墨水屏设备上效果更明显。此外，这款墨水屏平板将搭载八核 2.3GHz 芯片与 6+128GB 的顶配组合，支持 12 帧 / 秒的极速刷新。

IT之家附 E Ink 最新 Kaleido 3 彩色印刷电子纸规格如下：

新一代 E Ink Kaleido 3 提供 16 灰阶与 4,096 色，适合显示丰富色彩的图像信息。官方称，通过优化电子纸模组结构的设计，E Ink Kaleido 3 相比于前一代 E Ink Kaleido Plus，色彩饱和度提升 30%。

E Ink Kaleido 3 以彩色印刷式电子纸技术 ( Print Color ePaper technology）为基础，运用 RGB 色彩显示原理，让黑白的电子纸薄膜呈现温润的彩色显示表现。在色彩表现方面，色彩显示的鲜艳度也明显提升，并同时增加视觉感受的清晰度，提供更细致与舒适的彩色数字内容阅读体验。

除了改善色彩表现之外，E Ink Kaleido 3 还配置了由 E Ink 前光设计团队所设计的前光 – “E Ink ComfortGaze”，E Ink ComfortGaze 前光技术可减少从显示屏表面反射的蓝光量，在阅读时提供更优异的舒适感，与上一代前光设计相比，BLR（Blue Light Ratio）和 BLTF （Blue Light Toxicity Factor）分别降低多达 60% 及 24%。

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