科技一周大事（7 月 10 日-16 日）：我国载人登月初步方案公布、苹果 Apple Store 教育优惠活动上线、世卫组织称阿斯巴甜可能致癌

“科技一周大事”，IT之家为大家回顾过去一周（7 月 10 日-16 日）科技行业重大重要事件，下面开始播报：

1、网信办发布加强“自媒体”管理通知

中央网信办于 7 月 10 日发布公告，为加强“自媒体”管理，压实网站平台信息内容管理主体责任，健全常态化管理制度机制，推动形成良好网络舆论生态，制定了 13 条要求通知，需要满足 3 个月内无违规记录才可营利。>> 查看详情

2、英特尔宣布放弃 NUC 迷你电脑业务

英特尔公司已经决定停止对 NUC（Next Unit of Compute，下一代计算单元）业务的直接投资，并转变策略，让其生态系统合作伙伴继续推动 NUC 的创新和增长。>> 查看详情

3、微软收购动视暴雪获美国法院同意

微软收购动视暴雪的交易在美国遭到了联邦贸易委员会（FTC）的反垄断诉讼，但经过五天的激烈庭审后，加州法官杰奎琳・斯科特・科利（Jacqueline Scott Corley）驳回了 FTC 的初步禁令请求，允许微软完成这笔交易。>> 查看详情

4、用户发帖称爱奇艺 TV 客户端 “白嫖”电视机引热议

有网友在社交平台发帖质疑称，爱奇艺 TV 版即奇异果 App 在电视机处于息屏休眠状态时仍有大流量上传，疑似将用户电视当免费服务器，该网帖引发热议。接着他联系了爱奇艺客服，客服称这是加速手段，对使用没有影响，然后提供了关闭 HCDN 开关的操作。>> 查看详情

5、荣耀 Magic V2 系列发布，8999 元起

7 月 12 日晚荣耀 Magic V2 系列折叠屏手机正式发布，搭载骁龙 8 Gen 2 领先版，该机折叠态最薄只有 9.9mm，将折叠屏手机厚度带入毫米时代。售价方面：

16GB +256GB 版售价 8999 元

16GB +512GB 版售价 9999 元

16GB +1TB 至臻版售价 11999 元 >> 查看详情

6、“朱雀二号”发射成功，成为世界首款入轨的液氧甲烷液体火箭

蓝箭航天空间科技股份有限公司 7 月 12 日宣布：朱雀二号遥二运载火箭飞行试验任务圆满成功，成为世界首款入轨的液氧甲烷液体火箭，标志着中国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。>> 查看详情

7、我国载人登月初步方案公布

中国载人航天工程办公室副总师张海联 7 月 12 日上午在武汉举办的第九届中国（国际）商业航天高峰论坛上披露，我国载人登月的初步方案出炉：

8、腾讯《无畏契约》游戏国服正式上线

经过一段时间的等待和测试，腾讯、拳头游戏旗下的《无畏契约》（VALORANT）国服游戏已于 7 月 12 日 9 点正式上线开服。《无畏契约》是一款 5V5 英雄战术射击游戏，此次国服首发版本，将上线 16 位英雄、4 张对战地图和 5 大游戏模式 —— 其中，在 6 月底刚刚于海外上线的团队乱斗（TDM）模式也将成为国服首发模式之一。>> 查看详情

9、消息称淘宝天猫启动重大人力体系改革

据媒体报道，近期淘宝天猫集团启动了近年来最大的人力制度改革，涉及员工绩效、层级体系等多个核心事项。目前已形成初步的“征求意见版”，其中提及，取消 P 序列，改为 14-28 级，对应原 P4-P8 ，每三个层级对应一个 P 级； 原 P8 以上员工走组织任命的形式，不再有职级的晋升和降级，而根据业务规模和团队规模来决定薪资和奖金等。

淘宝天猫集团回应表示，改革是一定的也是必需的，方案仍在调研阶段。>> 查看详情

10、苹果 Apple Store 教育优惠返校季活动正式上线

苹果宣布 7 月 13 日在英国以及欧洲、亚洲和中东的部分国家和地区推出“返校季”促销活动，将一直持续到 2023 年 10 月 23 日。大中华区用户可以在以折扣价购买符合条件的设备（MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini 以及 iPad Pro 和 iPad Air）的同时获赠 AirPods 或 Apple Pencil。此外，学生还有资格享受 AppleCare+ 20% 的折扣。>> 查看详情

11、特斯拉上海工厂第 100 万辆 Model Y 新车下线

日前有多名汽车博主发布消息称，特斯拉上海超级工厂第 100 万辆 Model Y 下线。从照片中可以看见，该工厂国内外员工正围绕一辆红色的 Model Y 拍摄合影，背景挂有“1 Million 百战不殆，万人齐心”的横幅，地面上也覆盖了“上海工厂百万下线，再破记录持续领先”的字样。经过向特斯拉官方工作人员求证，已确认该消息属实。>> 查看详情

12、世卫组织：阿斯巴甜可能致癌，每日允许摄入每公斤体重 40 毫克

7 月 14 日，国际癌症研究机构（IARC）、世界卫生组织（WHO）、粮食及农业组织食品添加剂联合专家委员会（JECFA）公布了无糖甜味剂阿斯巴甜对健康影响的评估结果。

国际癌症研究机构援引对人类致癌性的“有限证据”，将阿斯巴甜归为可能对人类致癌之列（国际癌症研究机构第 2B 组），联合专家委员会重申其每日允许摄入量为每公斤体重 40 毫克。>> 查看详情

13、第二架 C919 国产大飞机“入列”

中国东方航空已于 2022 年 12 月 9 日正式接收编号为 B-919A 的全球首架 C919 飞机，并于 5 月 28 日开启首次商业载客飞行，迈出市场运营的关键“第一步”。7 月 16 日上午 10 时，飞机从上海浦东国际机场调机飞往上海虹桥国际机场，中国东航正式接收第二架国产 C919 大型客机。>> 查看详情

14、蔚来李斌痛斥美国保护主义

据报道，中国电动汽车制造商蔚来（Nio）希望美国政府能够保证中国汽车制造商在当地市场有公平和平等的准入机会，这是在蔚来继续其全球扩张并进入欧洲新市场之后提出的诉求。

蔚来的创始人兼首席执行官李斌认为，中国汽车制造商在美国销售其车辆时要面临额外的障碍，这仅仅是因为政治和美国的保护主义，他认为这与特斯拉在中国受到的欢迎以及其在中国的快速增长形成了鲜明的对比。>> 查看详情

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